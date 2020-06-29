Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поделилась снимком из повседневной жизни
Как передает Politeka.net, свежее фото артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Пугачева запечатлила себя крупным планом, показав свое лицо с минимальным количеством макияжа и без парика. Певица улыбалась, а позади нее красовалась зелень. На фото видно, что Пугачева наращивает себе ресницы, чтобы выглядеть более молодой.
«У меня есть свой лужок, приходи ко мне дружок», - игриво подписала фото Пугачева.
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Все бы ничего, но в комментариях решил отписаться ее муж, российский комик Максим Галкин. Он написал: «Дружок уже в пути». Эти слова поклонники звездной пары восприняли весьма двусмысленно, ведь слова «лужок» и «дружок» из уст супружеской пары принимают совсем другое значение. Добавим, что эта переписка состоялась у всех на глазах.
За 40 минут пост Пугачевой собрал более 45 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.
«Обязааательно придём, Алла Борисовна!!», «Прихожу регулярно», «Алла Борисовна, вы прекрасна!», «Красивая женщина, у лужка. Счастливая и мудрая она», «Вы в такой форме постоянно. Как вы себя поддерживаете в Ваши годы, стройненькая, красивая», «Женщина солнце», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Пугачева без макияжа произвела фурор, даже молодые позавидуют: «Так держать».
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