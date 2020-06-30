Відома модель Памела Андерсон не збирається зупинятися і продовжує радувати фанатів жаркими образами

Цього разу Памела була в коротенькій сукні, під яким, як можна помітити, не виявилося спідньої білизни. Андерсон спокусливо вигнулась і показувала своє тіло, поки сиділа в бані на дошках. Красуня залишила волосся розпущеним і витягла ноги вперед, щоб зробити знімок ще соковитіше. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Завтра", - написала Памела під фото.

Фанати поставили майже 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"Люблю тебе", "Я не можу чекати, відмінна картина, до речі", "Тобі жарко на вершині спеки? Вау, скільки ти будеш сьогодні ввечері, Памела?", "Я скоро приєднаюся до тебе", "Давайте підеш поплаваємо?", "Жити на що? Я поруч", "Королева", "Підрозділ 18 зільонів", "Чудово, привітання з Неаполя", "В гостях у досконалості".

Раніше ми повідомляли, що відома американська актриса Памела Андерсон спокусила вигинами в одній білизні.

На фото модель позувала на ліжку в ліфчику, який спустила з плечей. Також зірка була в крихітних трусиках, які вона також трохи спустила. Фото вийшло дуже жарким і сміливим.

Безсоромниця повернулася на живіт, сперлася на руки. Вона закинула довге волосся назад за спину і пристрасно подивилася в камеру. При цьому губи її були привідкриті.

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