Молодша дочка Алли Пугачової Ліза Галкіна вирішила спробувати себе в образі офіціантки

Як передає Politeka.net, кумедне відео з'явилося на фан-сторінці Пугачової в Instagram. На відео Ліза вдавала себе офіціанткою і грала з Пугачовою в ресторан. Дівчинка принесла на підносі іграшкову їжу, поставила її перед матір'ю, голосно озвучивши: «Круасан з тостом». Після цього дівчинка взяла піднос, вклонилася і урочисто заявила: «Приємного апетиту».

Варто відзначити, що Лізі вдалося дуже точно скопіювати манеру поведінки офіціантів в дорогих закладах.

«Господарочка», - підписали відео шанувальники зоряного сімейства.

За день відео з малою подивилися майже 60 тисяч разів. В коментарях шанувальники зоряного сімейства залишили масу компліментів.

«Яка розумниця», «Прелесть!! Сонячна дівчинка!!!», «Нічого собі ти маму годуєш! Хочеш, щоб вона набрала вагу?», «Ліза, розумничка, золота дівчинка», «Аллочка вмієш керувати! І це здорово! Кухарі офіціанти всі в окрузі», «Яка ж доросла лялька», «Ну просто краса!», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Максим Галкін і Алла Пугачова проводять дуже багато часу зі своїми дітьми. Вони регулярно діляться відео з повсякденного життя, показуючи, в що грають їхні діти, чим вони захоплюються і яким із занять віддають перевагу. Вже сьогодні дітки незвичайної пари дуже популярні в мережі.

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