Російський шоумен Максим Галкін вразив зворушливим постом, присвяченим його батькові

Про це пише Politeka.net.

За словами чоловіка Алли Пугачової, він "проґавив" День батька, тому із запізненням опублікував у своєму особистому мікроблозі Instagram зворушливий пост.

Публікацію Максим Галкін супроводив раритетними світлинами, на яких можна побачити його батька Олександра.

«Батько був еталоном російського офіцера, не тільки для мене, а для тисяч військових, які його знали, шанували і любили», - стверджує російський шоумен.

У публікації Максим Галкін також зізнався, що його батько Олександр відповідав за всі танкобудування і автомобілебудування в армії, дослужившись до звання генерал-полковника.

Батько шоумена був професійним військовим і за тривалу кар'єру встиг написати кілька праць з військової техніки, в тому числі присвячені танка Т-80У, за що отримав державну премію.

«Ну і, звичайно, чудовий батько для мене і брата, душа компанії, спортсмен, футболіст і талановитий оповідач. Тато, пам'ятаю, люблю!» - резюмував Максим Галкін у своїй зворушливій публікації.

Варто також додати, що Олександр Галкін був начальником Головного автобронетанкового управління Міноборони СРСР і РФ з 1988 по 1997 рік.

"Гаррі дуже схожий на Вас в дитинстві. Копія навіть", "Ніколи не пізно згадати і розповісти про батька! І син у нього не менш талановитий", Мій Тато теж був чудовий. Щастя зростати з люблячим і коханим батьком. У таких виростають щасливі діти", "Вічна пам'ять...", " Макс на Кіркорова тут схожий", "Чудового сина виховали Ваші батьки!", - відреагували на шанувальники публикацию.

Нагадаємо, що Максим Галкін з дітьми-підлітками від Пугачової змусив мережа кричати: "Макс, вибери мене!".

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