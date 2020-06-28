Російський гуморист і комік Максим Галкін зворушив мережу новим відео з шестирічною дочкою Лізою в машині

Як повідомляє Politeka, артист опублікував свіжі кадри у себе на сторінці в Instagram. На них дівчинка приміряє фільтр мережі у вигляді собачки.

«Яка ж вона красуня, згодні?» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Ліза їде в машині, дивлячись у камеру. У цей момент фільтр «перетворює» її собачку: з'являються вушка і носик. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів мережі.

«Милашка просто! Супер», «забавненькая крихітка», «боже, яка краса! Чудо, а не дитина», «Ліза насправді чарівна , розумна красива дівчинка прям душа її бере», «Лізонька – чарівна дівчинка», «красуня», «яка собачка», «дитина диво», - пишуть вони.

До цього ми писали, що російський гуморист Максим Галкін розчулив відео з шестирічними двійнятами Алли Пугачової Лізою і Гаррі.

Артист опублікував свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких Ліза влаштувала видовищний показ мод.

Все дійство відбувалося у підсобному приміщенні, де розташовані пральні машинки. Дівчинка з розпущеним волоссям по черзі з'являлася з дверного отвору в різних вбраннях, при чому пару раз явно в сукнях не за розміром. Багато припустили в коментарях, що Ліза приміряла мамині вбрання. Гордий батько знімав процес і підбадьорював дочка. Також в кадрі з'являвся і Гаррі, забавно пробігаючи повз камери.

Нагадаємо, що один Пугачової не стримався і засвітив Примадонну в міні до схуднення: "Чому вона така...".

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