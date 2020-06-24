Дочка Алли Пугачової і її чоловіка Максима Галкіна, Ліза черговий раз вразила мережу

На цей раз в інтернеті обговорюють яскраві вбрання зоряної малятка, і навіть пророкують кар'єру моделі. На одній із фан-сторінок Лізи Галкіної в Instagram показали, як дівчинка позує в трьох різних вбраннях, і запропонували вибрати найбільш вдалий, передає Politeka.net. (Щоб переглянути фото, доскролльте до кінця сторінки)

На одному з фото Ліза позує в світлій блузі і джинсах, а її волосся прикрашає вінок з квітів. Другий наряд складається з топа і довгій спідниці в смужку. На третьому фото дочка Галкіна і Пугачової одягнена в темне просторе плаття поверх джинсів.

Зазначимо, багато відзначають артистизм і розкутість, з якою Ліза Галкіна демонструє вбрання, немов справжня модель.

«Всі хороші!», «Модель, що скажеш», «Всі наряди добре підходять Лузі!», «У будь-якому образі, красуня», «До чого хороша Лізочка», «У всіх нарядах красотулька», «Лізочка милашка», "Принцеса", «Ну, моделька👏👏👏», «Позитивний дитина», «Класна дівчина», «Вона чудова , незвичайна, казкова лапочка-дитино», «Модниця», - пишуть в коментарях.

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