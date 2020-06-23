Дочка Алли Пугачової і її чоловіка Максима Галкіна, Ліза, зробила комплімент своєму маленькому братику

В одній з фан-груп дівчинки опублікували відео, на якому крихітка спілкується з татом, а тим часом її братик кидає м'яч, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

За словами дівчинки, якщо Гаррі наб'є певну кількість м'ячів, то стане "королем Росії". На питання Галкіна, чи є в РФ король дівчинка з розумним виглядом відповідає, що це Гаррі.

Під час гри хлопчик недбало кинув м'яч і влучив по обличчю сестрички, але та особливо не засмутилася.

"Як же вона його любить 😍❤️", - написали автори посту.

За дві години пост зібрав понад 30 тисяч переглядів та багато коментарів.

"Дивитися можна нескінченно! Милота", "Я обожнюю цю дівчинку😍😂😘яка вона мила. І дійсно, як вона любить брата. Нехай все життя так дружно, ростуть захистом один для одного👍👍", "Які у вас чудові діти! Як правильно ви їх виховуєте! Завжди із задоволенням дивлюся ролики з Лізою і Гаррі! 😊 🌷 ☀", "Швидше б вісім мільйонів знаків отримав Гарік👏🎉", "І тоді у нас буде справжній король - Гарик.....) 😍", "Обожнюю її😍", "Маленька лялечка👏", "Яка краса!!!!!", "У Лізи велике майбутнє👍💖👏", "Така ділова, без посмішки не можна дивитися!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, максим Галкін опублікував кадри у своєму Instagram, на яких Ліза влаштувала видовищний показ мод.

Дівчинка з розпущеним волоссям по черзі з'являлася з дверного отвору в різних вбраннях, при чому пару раз явно в сукнях не за розміром.

Нагадаємо, що один Пугачової не стримався і засвітив Примадонну в міні до схуднення: "Чому вона така...".

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