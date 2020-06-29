37-річна російська актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", серйозно налякала шанувальників і не тільки

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, який, крім захоплення її красою викликало серйозні побоювання за здоров'я артистки. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

Так, на новому фото Ходченкова позує в легкій світлій сукні, оголяющем спину. Такий наряд актриса вибрала для прогулянки в поле на світанку.

Світлана Ходченкова, зірка фільмів "квартал 95"

При цьому фоловерів артистки насторожило те, що на фоп вона коштує дуже близько до отруйному рослині. Користувачі мережі дізналися на знімку борщівник. Головна небезпека цієї рослини в тому, що він може спровокувати сильний опік на шкірі, які вкрай болючі і можуть довго не гоїтися.

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Сік борщівника при попаданні в очі може привести до сліпоти. Якщо ж соком борщівника уражено 80% або більше поверхні тіла людини, то це може призвести до смерті.

«Світлана, Ви прекрасні! Хотіла сказати, що на фото поруч з Вами рослина схоже на отруйний борщівник. Обережніше!», «А поруч борщівник. Від нього опіки бувають дуже великі і навіть шрами залишаються», «Борщівник, дуже небезпечний, обпалювався», «Світлана, обережно, борщівник! ⚠», «ОБорщівник! Обережно, Світлана!», «Бережіться. Борщівник», - попереджають артистку.

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