37-річна російська актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", серйозно налякала шанувальників і не тільки

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, який, крім захоплення її красою викликало серйозні побоювання за здоров'я артистки. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

Так, на новому фото Ходченкова позує в легкій світлій сукні, оголяющем спину. Такий наряд актриса вибрала для прогулянки в поле на світанку.

При цьому фоловерів артистки насторожило те, що на фоп вона коштує дуже близько до отруйному рослині. Користувачі мережі дізналися на знімку борщівник. Головна небезпека цієї рослини в тому, що він може спровокувати сильний опік на шкірі, які вкрай болючі і можуть довго не гоїтися.

Сік борщівника при попаданні в очі може привести до сліпоти. Якщо ж соком борщівника уражено 80% або більше поверхні тіла людини, то це може призвести до смерті.

«Світлана, Ви прекрасні! Хотіла сказати, що на фото поруч з Вами рослина схоже на отруйний борщівник. Обережніше!», «А поруч борщівник. Від нього опіки бувають дуже великі і навіть шрами залишаються», «Борщівник, дуже небезпечний, обпалювався», «Світлана, обережно, борщівник! ⚠», «ОБорщівник! Обережно, Світлана!», «Бережіться. Борщівник», - попереджають артистку.

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