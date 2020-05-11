Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала необычный пышный образ
На фото Светлана позирует в черном шикарном платье, из под которого видна только одна нога. Прическа у Ходченковой была очень пышной, даже слишком. Взляд актрисы добавил особой интриги фото, которое получилось интересным и даже забавным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты успели поставить почти четыре тысячи лайков и оставили несколько комментариев:
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"Это я на карантине", "От самоизоляции волосы дыбом", "Шедевр", "И сама Светлана и платье просто обалдеть. А потом возник вопрос: Светлана, как вы в нем ходили? Или и не ходили, а только присели во время съемки? Жалко будет, если испортится", "Это как из фильма", "Причесон просто огонь! Никола Тесла точно бы оценил)))".
Ранее мы сообщали, что российская актриса и звезда фильмов "Квартал 95" Светлана Ходченкова вновь покорила социальные сети своей красотой.
В условиях карантина известная актриса Светлана Ходченкова не забывает поддерживать связь со своими поклонниками, публикуя ежедневно новые снимки.
На этот раз звезда фильмов "Квартал 95" похвасталась, как в условиях карантина прогуливается по парку по своим любимым домашним питомцем.
"Весеннее настроение", - подписала Светлана Ходченкова подборку свежих снимков в своем Instagram.
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