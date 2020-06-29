37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", серьезно напугала поклонников и не только

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Instagram, которое помимо восхищения ее красой вызвало серьезные опасения за здоровье артистки. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Так, на новом фото Ходченкова позирует в легком светлом платье, оголяющем спину. Такой наряд актриса выбрала для прогулки в поле на рассвете.

При этом фолловеров артистки насторожило то, что на фот она стоит очень близко к ядовитому растению. Пользователи сети узнали на снимке борщевик. Главная опасность этого растения в том, что он может спровоцировать сильнейший ожог на коже, которые крайне болезненны и могут долго не заживать.

Сок борщевика при попадании в глаза может привести к слепоте. Если же соком борщевика поражено 80% или более поверхности тела человека, то это может привести к смерти.

«Светлана, Вы прекрасны! Хотела сказать, что на фото рядом с Вами растение похожее на ядовитый борщевик. Осторожнее!», «А рядом борщевик. От него ожоги бывают очень большие и даже шрамы остаются», «Борщевик, очень опасен, обжигался», «Светлана, осторожно, борщевик! ⚠», «О Борщевик! Осторожно, Светлана!», «Берегитесь. Борщевик», - предупреждают артистку.

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