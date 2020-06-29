Попуярная співачка Софія Ротару без сорому показала розкішну фігуру на пляжі

На фан-сторінці Ротару в Instagram опублікували фото з відпочинку зірки, передає Politeka.net. Ротару була одягнена у пляжний костюм, залишивши голими плечі і зону декольте. Співачка одягла сонцезахисні окуляри, доповнивши образ квіткою у волоссі. Варто відзначити, що на свої 72 роки виглядає артистка просто чудово. Вона досі може дозволити собі відкриті плечі, чого, наприклад, не може дозволити собі її колега Алла Пугачова.

«Якщо сонце з ранку посміхається, Якщо у повітрі пахне мрією, Якщо ніжність в тобі прокидається, значить, Добрий ранок з тобою!», - підписали шанувальники фото.

В коментарях до посту Софії Ротару залишили масу компліментів.

«Супер кадри красуня наша. Шикарний знімок», «Неймовірна», «Красуня», - пишуть фанати.

Раніше ми писали, що Ротару втратила десятки мільйонів рублів через скасування концертів у Росії. Співачка, як і всі її колеги, була змушена скасувати концерти через пандемію. Як розповів директор співачки Сергій Лавров, через карантин Ротару вже втратила 42 мільйона рублів. Зараз же Ротару знаходиться в Києві, тому не має можливості їздити в РФ на корпоративи.

Нагадаємо, що Пугачова проігнорувала Ротару на публіці, задоволений Кіркоров не стримався: «Жінка завжди права».

Як повідомляла Politeka, велика втрата у Ротару, директор співачки повідомив про неминуче: "Загадувати не можна, але...".

Також Politeka писала, як Ротару, Пугачова, Бабкіна і Успенська виглядали в юності: в мережі спливли несподівані фото зірок.