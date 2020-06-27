Українська співачка Софія Ротару втратила десятки мільйонів рублів після того, як позбулася можливості давати концерти на території Російської Федерації

Причиною для припинення гастрольної діяльності зірки стала пандемія китайського вірусу і карантин через неї, повідомляє "Собеседник".

За словами директора артистки Сергія Лаврова, збитки Ротару через закриття кордонів склали близько 42 мільйонів рублів. Співачку, яка зараз знаходиться в столиці України, часто запрошують виступити на корпоративах у сусідній країні, проте вона не має можливості покинути свою державу.

Наприклад, один із замовників пропонував зірці виступити на корпоративі у Новосибірську, зобов'язавшись сплатити не лише гонорар, але і всі витрати співачки та її колективу.

«Всім відмовляємо. Софія Михайлівна, звичайно, скучила за сценою. Вона б із задоволенням виїхала на гастролі. Треба ж і колектив годувати. Але немає можливості», — пояснив Лавров.

До пандемії Ротару давала по два-три концерти в місяць, які приносили їй близько 14 мільйонів рублів. Виступ легенди на корпоративі оцінюється в 100 тисяч євро.

Як відомо, у грудні 2018 року Софія Ротару відмовилася їхати до Москви на фестиваль «Пісня року» і скасувала свої виступи на інших заходах у Росії. Однак коли в наступному році вона зібралася на гастролі в РФ, то нарвалася на шквал критики і заклики російських чиновників бойкотувати її концерти.

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