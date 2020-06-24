Знамениті співачки Софія Ротару, Алла Пугачова, Надія Бабкіна і Любов Успенська народилися в звичайних сім'ях і мріяти не могли про популярність, яка звалиться на них у майбутньому

Politeka.net розповідає і показує, як пройшли дитинство і юність легендарних артисток.

Софія Ротару народилася в невеликому селі в Чернівецькій області поряд з румунським кордоном. З музикою її життя пов'язалося досить рано: Ротару співала у церковному хорі і грала на баяні.

Незабаром після зустрічі з майбутнім чоловіком Анатолієм Євдокименком Софія Ротару стала популярною. Саме Анатолій умовив співачку виконувати соло в оркестрі, а пізніше разом з нею створив ансамбль «Червона рута».

Майбутня королева шансону Любов Успенська виховувалася бабусею і батьком. Мати народила її, перебуваючи в тюремному ув'язненні, і незабаром після пологів померла. Успенська довго не підозрювала про це, вважаючи бабусю своєю матір'ю, поки та не розповіла правду.

Батько співачки завжди пишався музичним талантом дівчинки, він навів Успенську в ресторан, де та вперше виступила на публіці. Пізніше директор ресторану покликав її на роботу співачкою – так і почалася кар'єра зірки шансону.

Алла Пугачова росла в повоєнний час з простими дворовими хлопцями. Коли їй було 5 років, мати запросила в гості викладачку музики, і у дівчинки виявили неабиякий музичний талант.

Спочатку Пугачова навчалася грі на фортепіано, пізніше вступила в музичне училище на вокал, а вже на другому курсі талановита молода артистка вирушила у свій перший гастрольний тур у складі збірної програми Мосестради.

У Надії Бабкіної мрії про сцену з'явилися вже в 4-річному віці, однак батьки хотіли, щоб дочка стала лікарем або інженером.

У підсумку в медичному училищі Надія Бабкіна провчилася всього семестр, після чого вирушила до родича-диригента, який і допоміг їй здобути музичну освіту.

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