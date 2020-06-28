Співачка Софія Ротару серйозно постраждала від епідемії "китайського" вірусу

Про це повідомив її концертний директор Сергій Лавров в інтерв'ю російським ЗМІ.

За його словами, артистка постраждала від епідемії більше колег. Таку думку він аргументував тим, що Ротару не може виступати в РФ.



"Замовники хочуть, щоб Софія Ротару заспівала на їх заходах. Буквально нещодавно була можливість полетіти на корпоратив у Новосибірськ. Замовник готовий був сплатити гонорар, і всі витрати співачки та її колективу. Але ми змушені були відмовити. Софія Михайлівна знаходиться в Києві. І у неї фізично немає можливості вилетіти до Москви з-за закриття кордонів", - зазначив він.

Лавров підкреслив, що такий стан справ боляче б'є по гаманцю співачки.

"Загадувати нічого не можливо, тому що ми не знаємо, коли відкриють кордони. Вона б із задоволенням виїхала на гастролі. Треба ж і колектив годувати. Але немає можливості. Варто відзначити, що гонорар у Софії Михайлівни солідний – від 100 тисяч євро за один виступ на корпоративі", - зазначив він.

Враховуючи такі розцінки, співачка за час карантину втратила понад 42 мільйони рублів доходів.

Раніше мережі з'явилося історичне фото молодої співачки Софії Ротару.

Архівним кадром похвалився російський співак Микола Басков.

На фото ще молода Софія Ротару позує разом з Людмилою Зикіною і Миколою Басковим. Співачка прикрила очі темними окулярами, а одягнена вона була в темну блузку з глибоким вирізом на грудях. Знаменитості виглядають щасливими, вони весело посміхаються на камеру.

Нагадаємо, що вічно молода Ротару не перестає дивувати дивовижною зовнішністю: "Проживе 100 років".

А ще Politeka писала, що Софія Ротару з левовою гривою потрясла виглядом, такий співачку ще не бачили: "Ну дуже зухвала!".

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