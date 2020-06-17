У мережі обговорюють архівний знімок, на якому засвітилися найвидатніші зірки минулих десятиліть

Як передає Politeka.net, архівний знімок з'явився на фан-сторінці Софії Ротару в Instagram. На чорно-білому фото за столом сиділи Алла Пугачова, Софія Ротару, Юхим Шефрин та інші зірки. Біля столу стояло ще десять знаменитих людей, в тому числі Філіп Кіркоров, Ілля Рєзнік та Євген Білоусов.

Варто відзначити, що Алла Пугачова на фото виглядала нудьгуючою. Вона сиділа навпроти Ротару, але, судячи з фото, демонстративно ігнорувала її і не дивився в її бік. Софія Михайлівна, у свою чергу, веселилась і сміялася. Цікаво, що екс-чоловік Пугачової Філіп Кіркоров не стримався і теж усміхнувся. Видно, що співака щось розвеселило, він виглядав задоволеним.

Інші зірки вели себе по-різному. Одні посміхалися і сміялися, а інші просто спостерігали за подіями. І тільки Пугачова відчужено дивилася вдалину.

«Фото з вогника «Жінка завжди права», - підписали фото автори облікового запису.

В коментарях також не упустили можливість поговорити про цікавий знімок. За день пост зібрав 200 лайків.

«Як молоді ми були», «ух ти яка фотка», «Супер», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що розкішне весілля в родині Софії Ротару, вперше з'явилися фото обранця: "Приховувала до останнього".

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