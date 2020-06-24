71-річна російська співачка Алла Пугачова здивувала зовнішнім виглядом у молодіжному вбранні

Як передає Рoliteka.net, на одній з фан-сторінок Примадонни в Instagram поділилися яскравим фото, на якому зірка з'явилася в зухвалих коротких шортиках. Співачка сиділа на лавці, поклавши ногу на ногу, і посміхалася в камеру. Варто відзначити, струнким ніжкам артистки багато хто позаздрить - Алла Борисівна, незважаючи на вік, виглядає "як дівчинка".

"Я навчилася мудро жити. Тепер бажаю тільки одного, бачити і відчувати і помічати щастя, яке поруч. #аллапугачева #життя", - підписаний кадр.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, вихваляючи Примадонну в коментарях.

"І правильно! Всіх заздрісників по боку"

"Яка молодець!!! Так тримати!!!👏"

"Прямо дівчинка!!!🤗"

"Ви заслужили це!Будьте здорові.❤️"

"Як дівчина.А ніжки просто диво."

"Правильно! Життя у мене одна і я у себе одна. Насолоджуйся життям по повній!!!"

Раніше ми повідомляли, племінник Пугачової Владислав заявив, що має намір відібрати у неї свого сина Женю. Справа в тому, що співачка свого часу взяла шефство над хлопчиком, так як у його батьків були непрості часи. Тепер же у Владислава нова дружина (яка, до речі, скоро подарує йому другу дитину), так що він має намір виховувати старшенького сам, у своїй родині.

"Я хочу, щоб син знаходився поруч. Так, йому дають: гарну освіту, він добре себе почуває. Коли син почне жити зі мною, ми повинні теж саме для нього робити. Все йде до цього. Розмови вже ведуться", - заявив племінник Пугачової.

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