37-летняя украинская певица Светлана Лобода похвасталась сюрпризом и загадала загадку

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала на крыльце большого дома (по всей видимости, ее) в соблазнительном черном наряде. На ней крохотный топ, брюки-клеш и накинутый на плечи пиджак. Невозможно не позавидовать "кубикам" Светланы, которые так открыто демонстрирует фанатам на радость.

Рядом с блондинкой, позирующей на пороге, оказались две огромные корзины с пудровыми и алыми розами. Певица предложила пользователям угадать, сколько же именно цветов в каждой из них.

"Вот такой меня ожидал сюрприз💐💐💐 Решила сделать приятное и вам.

Первые 5 человек, отгадавших сколько роз в каждой корзине, получат от меня 10 тысяч рублей на карту😘 Поехали... LOVE IS...💕", - озадачила Лобода.

Поклонники за считанные минуты успели более 14 тысяч раз оценить снимки звезды "сердечками". В комментариях же люди активно угадывают количество роз.

"Ваши ноги - это нечто! Моя мечта..."

"1001 Роза ♥️♥️♥️Классные фотки 💋"

"Как красиво ❤️"

"Миллион)"

"По тысяче и одной 🔥"

Ранее мы сообщали, Лобода устроила жаркую фотосессию в спальне. Певица надела серые обтягивающие штаны с рельефными полосами и еще более тесный топ, прозрачная половина которого выгодно подчеркнула ее бюст. На поясе у Светланы красовался широкий ремень с золотистой буквой "В". Образ дополнила полупрозрачная черная накидка с белыми точками-созвездиями.

"Шикарная 😍."; "Неотразимая как всегда❤️❤️❤️"; "Богиня"; "Красоточка конечно 💋🍓! Пояс супер!", - откликнулась толпа в комментариях.

Напомним, что Лобода заставила плакать, показав кадры из личной жизни: "Папа Тильды оценит".

Как сообщала Politeka, Лобода одним фото показала, на кого на самом деле похожи ее дочери: "Какие милахи".