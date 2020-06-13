19-летняя французская модель Тилан Блондо, которую с детства заслуженно называют "самой красивой девочкой в мире", потрясла совершенными чертами лица вблизи
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых максимально приблизилась к камере, покрутившись в маечке. Заметно, что на девушке нет нижнего белья, силует ее "вишенок" будоражит фантазию.
Тилан поиграла с волосами, а также ослепила обезоруживающей улыбкой. Стоит отметить, сразу понятно, за что девушку еще в детстве наградили титулом "самой красивой девочки в мире" - ее кукольная внешность с годами расцветает все больше. К слову, за жизнью модели в Инстаграм уже следят более 3,6 миллионов человек.
Напомним, модельная карьера Блондо началась в 4 года. Тогда она, держась за руку одной из манекенщиц, вышла на подиум в наряде Жана Поля-Готье, а через два года снялась в детском Vogue Enfants. В 15 лет Тилан подписала контракт с международным модельным агентством IMG Models.
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Ранее мы сообщали, Тилан показала, от кого получила такую внешность. Девушка выложила архивные фото со своей мамой Вероникой Любри. Женщина в прошлом работала телеведущей, но уже много лет, как дизайнер детской одежды.
Поводом для столь трогательного поста стал день рождения Вероники. Женщина откликнулась в комментариях, поблагодарив дочь за поздравление. Она написала, что очень скучает за своей куколкой. Похоже, Тилан из-за работы живет отдельно от родителей.
Напомним, что Тилан Блондо поразила видом без макияжа и с мокрой головой: «Ты серьезно такая?».
Также Politeka писала, что Тилан Блондо подразнила пышными формами в тесном топе: «Выросла малышка».