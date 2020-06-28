Популярная французская модель Тилан Блондо, которую с детства называли самой красивой девочкой в мире, впервые показалась в объятии парня

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, модель позирует дома, сидя на полу. А позади нее сидит молодой человек, который решил ее нежно приобнять. И Блондо, и ее молодой человек позирует перед зеркалом в джинсах и футболке. Сам кадр никак не был подписан, однако ее поклонники пришли в настоящий восторг от нежного снимка кумира.

«такие милые», «боже, какая же ты красивая», «сладкая парочка», «миленький снимок», «кто же этот везунчик?», «боже, давно пора! Ты красотка, а с парнем мы тебя еще не видели», «счастлив за тебя!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 19-летняя французская модель Тилан Блондо, которую с детства заслуженно называют "самой красивой девочкой в мире", потрясла совершенными чертами лица вблизи.

Красотка опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых максимально приблизилась к камере, покрутившись в маечке. Заметно, что на девушке нет нижнего белья, силует ее "вишенок" будоражит фантазию.

Тилан поиграла с волосами, а также ослепила обезоруживающей улыбкой. Стоит отметить, сразу понятно, за что девушку еще в детстве наградили титулом "самой красивой девочки в мире" - ее кукольная внешность с годами расцветает все больше. К слову, за жизнью модели в Инстаграм уже следят более 3,6 миллионов человек.

Напомним, что Тилан Блондо поразила видом без макияжа и с мокрой головой: «Ты серьезно такая?».

Также Politeka писала, что Тилан Блондо подразнила пышными формами в тесном топе: «Выросла малышка».