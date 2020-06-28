Українські парламентарі хочуть розглянути питання про підвищення штрафів для громадян, які не хочуть платити за рахунками за комуналку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт Верховної Ради.

Так, в стінах парламенту з'явився законопроєкт №3613 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку погашення заборгованості споживачів за оплату житлово-комунальних послуг», авторами якого є троє нардепів від фракції «Слуга народу». Його текст передбачає підвищення штрафів майже в шість разів.

Документ передбачає, що тепер борги будуть вираховувати відразу з заробітних плат громадян. Крім того, на деяких чекає позбавлення водійських прав, арешт майна і навіть заборона на виїзд за кордон.

Передбачається, що якщо сукупна сума боргів перевищить суму, заплачену за комунальні послуги за рік, то штраф буде в районі 20%. Якщо за два – то 30%. Якщо за три – 50%. Крім оплати цього штрафу, заборгованість також потрібно буде оплатити. Для їх вилучення планують залучати суд.

Як повідомлялося раніше, субсидіями та пільгами на оплату комуналки користується зараз кожна третя родина в Україні.

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Відзначається, що сьогодні майже 34% українських сімей отримують від держави допомогу для оплати комуналки. З них 1,8 мільйона сімей користуються пільгами й ще 3,2 мільйона – субсидіями. У цьому році на виплати для цих українців було виділено 39 мільярдів гривень.

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