Субсидиями и льготами на оплату коммуналки пользуется сейчас каждая третья семья в Украине
О том, сколько украинцев рассчитывают на помощь от государства при оплате услуг ЖКХ, рассказала замминистра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, сообщает «Урядовий кур'єр».
Отмечается, что на сегодняшний день почти 34% украинских семей получают от государства помощь для оплаты коммуналки. Из них 1,8 миллиона семей пользуются льготами и еще 3,2 миллиона – субсидиями. В этом году на выплаты для этих украинцев было выделено 39 миллиардов гривен.
При этом Хоцяновская подчеркнула, что если у людей накапливаются задолженности по коммуналке, им могут на время приостановить предоставление льгот или субсидий. В то же время отмечается, что на сегодняшний день у 91-97% «льготников» нет долгов по услугам ЖКХ.
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В целом же в Украине насчитывается 9,9 миллиона домохозяйств, с задолженностью по коммунальным платежкам.
Ранее мы писали о том, что украинцев могут жестче наказывать за долги уже с 1 октября 2020 года.
По словам замминистра Натальи Хоцяновской, разработанный законопроект имеет сразу два новшества: обязательная реструктуризация задолженности и временные ограничения для должников. Так, украинцам с долгами могут ограничить право выезда за пределы страны. Помимо этого, они не смогут управлять автомобилем, пользоваться оружием и ходить на охоту.
Напомним, новые наказания за долги: в Кабмине признались, что будет с выплатами и субсидиями, "с 1 октября...".
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