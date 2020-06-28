Украинские парламентарии хотят рассмотреть вопрос о повышении штрафов для граждан, которые не хотят платить по счетам за коммуналку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Так, в стенах парламента появился законопроект №3613 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг», авторами которого являются трое нардепов от фракции «Слуга народа». Его текст предусматривает повышение штрафов почти в шесть раз.

Документ предусматривает, что теперь долги будут высчитывать сразу с заработных плат граждан. Кроме того, некоторых ждет лишение водительских прав, арест имущества и даже запрет на выезд за границу.

Предполагается, что если совокупная сумма долгов превысит сумму, заплаченную за коммунальные услуги за год, то штраф будет в районе 20%. Если за два – то 30%. Если за три – 50%. Помимо оплаты этого штрафа, задолженность также нужно будет оплатить. Для их изъятия планируют привлекать суд.

Как сообщалось ранее, субсидиями и льготами на оплату коммуналки пользуется сейчас каждая третья семья в Украине.

О том, сколько украинцев рассчитывают на помощь от государства при оплате услуг ЖКХ, рассказала замминистра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

Отмечается, что на сегодня почти 34% украинских семей получают от государства помощь для оплаты коммуналки. Из них 1,8 миллиона семей пользуются льготами и еще 3,2 миллиона – субсидиями. В этом году на выплаты для этих украинцев было выделено 39 миллиардов гривен.

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