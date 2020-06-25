Стало известно, как в Украине могут наказывать должников за коммунальные услуги

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Министерства развития громад.

Сообщается, что украинцев могут жестче наказывать за долги уже с 1 октября 2020 года.

По словам замминистра Натальи Хоцяновской, разработанный законопроект имеет сразу два новшества: обязательная реструктуризация задолженности и временные ограничения для должников.

Реструктуризация будет действовать, если задолженность превышает сумму, определенную Кабинетом министров по каждому виду ЖКУ. Срок реструктуризации – до пяти лет при условии, что общая сумма платежей не будет превышать 25% доходов для субсидиантов и 20% – для пенсионеров и других льготников.

Субсидии у тех украинцев, кто оформил реуструктуризацию для погашения задолженности по коммуналке, забирать не будут.

Что касается второго пункта, то украинцам с долгами могут ограничить право выезда за пределы страны. Помимо этого, они не смогут управлять автомобилем, пользоваться оружием и ходить на охоту.

Законопроект уже успел обрасти мифами, что якобы у должников будут забирать даже недвижимость.

"Законом предусмотрено, что в случае, если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (на 1 января 2020 года это 94 460 гривен), то обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется", – подчеркнула Хоцяновская.

Второй миф - за долги якобы будут забирать 50% зарплаты.

"По решению суда может быть удержано 50%, но до суда можно и не доходить, а ограничиться договором реструктуризации", – резюмировала заместитель профильного министра.

Напомним, должников будут наказывать новым способом, пострадают миллионы.

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