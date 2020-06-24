В Кабмине разъяснили основные положения законопроекта о реструктуризации долгов за коммуналку и развеяли основные мифы.

Недавно в Верховной Раде был зарегистрирован з аконопроект, который предусматривает обязательную реструктуризацию задолженности за жилищно-коммунальные услуги при условии, что общая сумма платежей не должна превышать 25% доходов для субсидиантов и 20% – для пенсионеров и других лиц, получающих соцпомощь. Этот проект закона вызвал большой резонанс в обществе, сообщается на официальном сайте Минрегиона.

Законом предлагается ввести временные ограничения для должников на право выезда за пределы Украины, управление транспортными средствами, пользование оружием, охоту.

В случае незаключения договора реструктуризации и неуплаты текущих платежей задолженность, образовавшаяся по состоянию на 1 октября 2020, взимается по решению суда.

В Минрегионе также развеяли три основных мифа о новом законопроекте о реструктуризации долгов по ЖКХ.

Миф 1: За долги будут забирать квартиру

Если сумма, подлежащая взысканию, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (94460 гривен), то единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, забирать никто не будет.

Миф 2: Обязательно будут забирать 50% заработной платы

По решению суда может быть удержано 50%, но до суда можно и не доходить, а ограничиться договором реструктуризации.

Миф 3: В первую очередь пострадают малообеспеченные слои населения

Не пострадают. Малообеспеченные слои населения пользуются субсидией.

Напомним, согласно данным Госстата, задолженность по коммунальным платежам растет в геометрической прогрессии.

Если по состоянию на март граждане смогли оплатить 104% от суммы должностной выплаты, то уже к апрелю задолженность по ЖКХ выросла на 2,2 млрд грн. При этом отмечается, что карантин не ускорил рост задолженности.

Напомним, "налог" на компьютеры, смартфоны и телевизоры ударит по счетам украинцев: сколько денег придется отдать.

Как сообщала Politeka, украинцы получат новые выплаты, Фонд соцстрахования раскрыл детали: «до 840 тысяч гривен».

Также Politeka писала, что НБУ предупредил украинцев о новых жестких правилах денежных переводов: что будет с тарифами.