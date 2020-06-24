Стало известно, на какие доплаты могут рассчитывать украинские медики в условиях борьбы с эпидемией

Эту информацию во время заседания Кабинета министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Politeka.net.

Он отметил, что в 2020 году будут увеличены расходы на медицину на 8 млрд. А доплаты медикам к зарплатам планируют продлить до конца года.

В частности, правительство постановило доплаты к зарплате медицинским и другим работникам (за исключением первички):

врачам в размере 70% к должностному окладу;

специалистам с базовым высшим и неполным высшим медобразованием всех специальностей на 50% минимальной зарплаты;

младшим сестрам в размере 25% минимальной зарплаты.

Доплату медицинским и другим работникам, привлеченным к борьбе с распространением вирусной болезни, планируют осуществлять с 1 сентября по 31 декабря.

“Отмечу, что такие повышения зарплат – это только начало. Мы планируем осуществить его с 1 сентября этого года. Это наименьшее, что мы могли сделать уже в этом году. Также мы будем повышать минимальную заработную плату. Соответственно будут увеличиваться и выплаты врачам также”, – резюмировал Шмыгаль на заседании правительства.

Ранее мы рассказывали о повышении выплат с 1 июля 2020 года.

Уже в следующем месяце будет повышен размер минимального прожиточного минимума, от которого зависит размер пенсий, субсидий и алиментов.

Уже 1 июля будет произведен перерасчет минимальной пенсии, в результате чего она вырастет до 1712 гривен (+74). Также вырастет максимальная пенсия до 17120 гривен.

Также в июле будет повышен размер минимальной зарплаты. Теперь украинцы будут официально получать от 5238 гривен, а размер почасовой оплаты труда вырастет до 31,39 грн.

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