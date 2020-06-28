Американська світська левиця Кім Кардаш'ян похвалилася розкішною фігурою під час відпочинку зі своїм чоловіком Каньє Вестом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«ідеальна неділя», коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Кім позує разом зі своїм чоловіком в шкіряному вбранні й окулярах, елегантно підкреслюючи фігуристі обсяги.

«Яка кішечка! Пощастило Каньє», «божественний вигляд! І пара красива», «красуня», «Так тримати! Неймовірна краса», «Кім – ти найкраща», «нескінченно красиві! Люблю вас», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, знаменита Кім Кардаш'ян показала свою зоряну сестру Хлої без одягу.

В день народження своєї сестри Хлої відома зірка американських реаліті-шоу Кім Кардаш'ян не могла не поділитися привітаннями у своєму Instagram.

Так, зірка поділилася фотографією Хлої, на якій та позує в гримерці. При цьому на ній немає одягу: модель прикрита тільки рушником. Хлої тримає руки над головою, поки над нею працює візажист.

«З Днем Народження найкрасивішу душу! Спасибі за те, що ти завжди така позитивна і дбайлива! Ти така вірна і дбаєш про всіх навколо. Твоє світло горить, і я так пишаюся, що я твоя сестра. Я завжди буду любити тебе!», - зворушливо написала Кім.

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