Хлои Кардашьян настолько изменила свою внешность, что ее перестали узнавать даже поклонники

Одна из сестричек Кардашьян окончательно заигралась с фотошопом и пластическими операциями. По крайней мере, так считают поклонники красотки, которые утверждают, что ее внешность кардинально изменилась. Как сообщает Politeka.net фотографии со сравнением внешности 35-летней звезды американских реалити-шоу появились на странице журнала «Viva» в Инстаграм.

Глядя на снимки, становится очевидно, что на недавнем фото форма лица и губ Хлои полностью изменилась. Поклонники считают, что звезда переборщила с фотошопом или пластикой.

«Переборщила с пластикой? Фанаты перестали узнавать Хлое Кардашьян на новых фотографиях... В сети отметили, что 35-летняя звезда не только сменила прическу, но и сделала глаза уже, а скулы - более высокими», - говорится в подписи к фото.

В комментариях люди активно обсуждают новую внешность модели.

«Ее хирург просто космос! Кто знает как его зовут?», «Хорошая робота хирурга, но просто теперь другой человек», «И выглядит намного моложе, как девочка лет 20ти», «Вот как они это делают? Просто 2 разных человека», «Зато перестала смахивать на мужика», «Та ладно! видно, что все фотошоп!», «Ей круто так. Что ещё сказать. Хирург молодец», - пишут люди.

Напомним, сестры Кардашьян померились красотой в роскошных нарядах, одна горячее другой.

Как сообщала Politeka, Кардашьян померилась сочными формами с бесстыжими сестричками.

Также Politeka писала, что горячие сестры Кардашьян в кожаных нарядах померились пышными формами: тройное удовольствие.