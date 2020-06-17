В сети появились фото младшего брата популярного российского исполнителя Элджея (настоящее имя - Алексей Узенюк)
Как передает Politeka.net , у мужа Насти Ивлеевой из «Орла и решки» подрастает красавец-брат, который уже сегодня очень популярен среди молодежи.
Несмотря на то, что о семье рэпера известно мало, его младший брат Данила уже известен в узких кругах. Он ведет свой блог на YouTube, где рассказывает не только о брате, но и о проблемах Новосибирска, в котором он живет.
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Судя по всему, молодой человек тоже планирует покорить шоу-бизнес. По его фото видно, что он уже имеет свой стиль, хоть и пытается подражать брату. Стоит отметить, что Элджей поддерживает теплые отношения с братом, помогает ему и поддерживает его начинания.
Например, известно, что Данила присутствовал на съемках клипа Элджея и Моргенштерна. Поклонники рэпера считают, что у младшего Узенюка есть все шансы стать звездой. Уже сегодня в Инстаграм на него подписано более 100 тысяч человек.
«У вас такие большие глаза», «Ты так похож на брата», «Стиль фореве», «Тебе идёт с прямым волосом», «Какой лапочка», - пишут пользователи сети в аккаунте парня.
Добавим, что младший Узенюк уже сегодня привык к роскошной жизни. В его Инстаграм можно увидеть дорогую одежду и автомобили. Похоже, скоро в российском шоу-бизнесе станет на одного завидного жениха больше.
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