В сети появились фото младшего брата популярного российского исполнителя Элджея (настоящее имя - Алексей Узенюк)

Как передает Politeka.net , у мужа Насти Ивлеевой из «Орла и решки» подрастает красавец-брат, который уже сегодня очень популярен среди молодежи.

Несмотря на то, что о семье рэпера известно мало, его младший брат Данила уже известен в узких кругах. Он ведет свой блог на YouTube, где рассказывает не только о брате, но и о проблемах Новосибирска, в котором он живет.

Судя по всему, молодой человек тоже планирует покорить шоу-бизнес. По его фото видно, что он уже имеет свой стиль, хоть и пытается подражать брату. Стоит отметить, что Элджей поддерживает теплые отношения с братом, помогает ему и поддерживает его начинания.

Например, известно, что Данила присутствовал на съемках клипа Элджея и Моргенштерна. Поклонники рэпера считают, что у младшего Узенюка есть все шансы стать звездой. Уже сегодня в Инстаграм на него подписано более 100 тысяч человек.

«У вас такие большие глаза», «Ты так похож на брата», «Стиль фореве», «Тебе идёт с прямым волосом», «Какой лапочка», - пишут пользователи сети в аккаунте парня.

Добавим, что младший Узенюк уже сегодня привык к роскошной жизни. В его Инстаграм можно увидеть дорогую одежду и автомобили. Похоже, скоро в российском шоу-бизнесе станет на одного завидного жениха больше.

Напомним, что Ивлеева из "Орла и решки" приняла соблазнительную позу ради горячего кадра на авто: "Бомбита".

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