Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки" показала, как развлекается с подругой

На ролике Настя показывает себя вместе с Юлей, лучшей подругой. Красотки сначала слушали музыку и подпевали, а после этого выпили бокал вина и началась жара. Девушки орали на запись и отрывались по полной. Звезды были одна в платье без белья, а вторая в рубашке и топе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ок, ты беспощадна", - написала Настя.

Фанаты посмотрели видео почти 600 тысяч раз и написали комментарии:

"Контент, который мы заслужили", "Настя топ", "У меня каждый раз так с подругами", "Люблю Настины видео за легкость и умение посмеяться над собой", "Когда долго не виделась с подружкой,и вы наконец-то встретились", "Ну почему вы такие угарные", "Эх Настя, до сих пор английский не выучила", "Настя, ты ещё не сломала пилон ?".

Ранее мы сообщали, что популярная российская телеведущая Настя Ивлеева из туристического шоу «Орел и Решка» решила прислушаться к словам поклонников.

«Девчоночки, ваша взяла! Настюшка Опасность таки надела платье😂🤷🏼‍♀️ и знаете шо, мне понравилось! шок контент в след фото😂 люблю вас!», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Ивлеева позирует в ярко-желтом платье, которое решила дополнить элегантным колье.

Напомним, Настя Ивлеева из "Орла и Решки" решилась на откровения о браке с Элджеем

Также Politeka сообщала, что Ивлеева из «Орла и Решки» похвасталась внушительными формами в узком топе

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