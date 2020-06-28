Популярная российская певица и актриса Анна Семенович порадовала поклонников трогательными снимками с застолья с братом

Как сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости, певица даже уже и не помнит, он старший или младший брат.

«Хорошо когда у тебя есть младший, хотя я не помню, может и старший брат 😂😂😂 Девочки, у кого из вас такой же есть? #Моймалыш», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Семенович позирует вместе с братом после застолья. Девушка сидит, а ее брат обнимает ее из-за спины.

«Круто», «похожи!», «Точно такой же может только у вашей сестры быть родной или у брата», «клеевые», «вы очень похожи», «А он женатый?», «похожи капец как», «Анютка, вы так похожи с братом, классно, когда у тебя есть сестра или брат!!» - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, известная российская исполнительница Анна Семенович похвасталась перед подписчиками, как развлекается в бане с мужчиной.

«Роман, а что мы сейчас будем делать? А это очень страшно? Ну ладно. Если со мной что-то случится, мои подписчики будут знать, что виноват вот этот парень», - говорит Семенович.

Заходя в баню, знаменитость говорит, что якобы перенеслась в фильм «Вий».

Уточним, что на других кадрах Семенович в одном лифчике ополаскивается в холодной воде, переплюнув при этом даже скандальную балерину Анастасию Волочкову.

Напомним, фигуристая Семенович без одежды показала, как развлекается в ванной

А еще Politeka писала, что полногрудая Семенович стремительно теряет вес, появилось признание

Также Politeka сообщала, что дерзкая Семенович переборщила с вырезом и сверкнула своими «сокровищами»