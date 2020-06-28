Популярная российская певица и актриса Анна Семенович порадовала поклонников трогательными снимками с застолья с братом
Как сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости, певица даже уже и не помнит, он старший или младший брат.
«Хорошо когда у тебя есть младший, хотя я не помню, может и старший брат 😂😂😂 Девочки, у кого из вас такой же есть? #Моймалыш», - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимках Семенович позирует вместе с братом после застолья. Девушка сидит, а ее брат обнимает ее из-за спины.
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«Круто», «похожи!», «Точно такой же может только у вашей сестры быть родной или у брата», «клеевые», «вы очень похожи», «А он женатый?», «похожи капец как», «Анютка, вы так похожи с братом, классно, когда у тебя есть сестра или брат!!» - пишут ее поклонники.
Как сообщалось ранее, известная российская исполнительница Анна Семенович похвасталась перед подписчиками, как развлекается в бане с мужчиной.
«Роман, а что мы сейчас будем делать? А это очень страшно? Ну ладно. Если со мной что-то случится, мои подписчики будут знать, что виноват вот этот парень», - говорит Семенович.
Заходя в баню, знаменитость говорит, что якобы перенеслась в фильм «Вий».
Уточним, что на других кадрах Семенович в одном лифчике ополаскивается в холодной воде, переплюнув при этом даже скандальную балерину Анастасию Волочкову.
Напомним, фигуристая Семенович без одежды показала, как развлекается в ванной
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