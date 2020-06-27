Известная российская исполнительница Анна Семенович похвасталась перед подписчиками, как развлекается в бане с мужчиной
Как передает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости, Семенович интересуется у банщика, что они сейчас будут делать.
«Роман, а что мы сейчас будем делать? А это очень страшно? Ну ладно. Если со мной что-то случится, мои подписчики будут знать, что виноват вот этот парень», - говорит Семенович.
Заходя в баню, знаменитость говорит, что якобы перенеслась в фильм «Вий».
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Уточним, что на других кадрах Семенович в одном лифчике ополаскивается в холодной воде, переплюнув при этом даже скандальную балерину Анастасию Волочкову.
Однако ее поклонники не смогли высказать слова восхищения – кадры были опубликованы в Сторис.
Как сообщалось ранее, популярная российская исполнительница Анна Семенович похвасталась очередным преображением, удивив поклонников
В этот раз Анне удалось сразить новым ярким имиджем, опубликовав стильное фото на своей странице в социальной сети Инстаграм. Похудевшая знаменитость в стильном черном платье с необычным футуристическим принтом.
Так, как известно, Анна старалась все это время похудеть, поэтому каждое ее фото удивляет поклонников и вызывает целую бурю в сети.
Поклонники тут же отреагировали, раскритиковав знаменитость за чрезмерный фотошоп.
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