Відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала себе в природному і домашньому вигляді без макіяжу і білизни

Вже не секрет, що найчастіше молода модель показує себе без прикрас, укладок і фотошопу. Також дівчина з'являється на відпочинок і кадрах, зроблених на пляжі та вдома у просторому одязі або тоненьких купальниках. Емілі любить засмагати, дивитися за шкірою і не боїться епатувати публіку на публічних заходах простими нарядами і відсутністю химерних зачісок, повідомляє Politeka.net.

Так, Instagram Емілі Ратаковски є скупченням її фото в бікіні і домашніх піжамах. При цьому Емілі незважаючи на те, що є власницею стрункої фігури, любить також і шкідливу їжу, солодощі і багато іншого. Але при цьому вона ніколи не пропускає тренування.

І, судячи з жаркого селфи без одягу це правда. Пружна шкіра знаменитості не залишає байдужими нікого.

«Коли тобі 20, ти дивуєшся: навіщо люди стільки часу приділяють догляду за собою? Але з віком розумієш, що ми не можемо залишатися завжди однаковими. І справа навіть не в старості, а в зрілості. Раніше я не вмивалася перед сном. Зараз мене це шокує. Незалежно від того, як сильно я втомилася, я очищаю обличчя і наношу крем з ретинолом», - одного разу підкреслила Емілі.

«Ти ж знаєш, що Бог хвалився, коли зробив тебе так ... 💕 ♥ ️💖», «Я відкинувся назад і насолоджувався цим видом», «Оце так», «.... Вас чекає», «Buenísima Estás Cariño», «Ідеальна жінка з ідеальними формами», «Ти така моделька», «Ох, правда вони великі, «так гаряче».

До цього починаюча актриса Емілі Ратаковски після зміни іміджу показала сміливий обра.

На фото Емілі показує себе в білій сорочці, яку задерла, щоб зав'язати. Красуня доповнила образ розпущеним волоссям, які так давно пофарбувала, і позувала на тлі яскравого сонця, тому просто світилася на знімках.

Дівчина дивилася в камеру і трохи пограла перед об'єктив, щоб зробити кілька кадрів. Фото вийшли дійсно світлими і ніжними завдяки обраним наявних кутів камери фотографа.

"Це будуть мої улюблені", "Приголомшлива краса", "Люблю свою роботу", "Вау, відмінна робота, братан", "Твої тони, вони неймовірно прекрасні", "Верховний ангел", "Дивовижний портет".

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