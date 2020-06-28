Прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія поскаржилася на нещастя, які її «переслідують» протягом вихідних

Як повідомляє Politeka, дівчина у себе на сторінці в Instagram розповіла, що всього за два дні сталося кілька серйозних ситуацій.

«Ретроградний Меркурій і наші вихідні. Вдаритися об вікно й отримати синець на обличчі ✔️Отримати алкогольне отруєння і пролежати неділю з нудотою ✔️Хотіти піти в сауну дуже і дуже не піти за отруєння і тиску ✔️Зламати на дачі дідусеву улюблену ялинку ✔️Вимкнулося світло - а відповідно немає електрики, можливості готувати, дивитися телевізор, приймати душ», — йдеться в повідомленні.

При цьому Горова розповіла, що з всієї перерахованої вище біди, злить її лише одна.

«Хм, ну що можу сказати - такі речі як ніяк об'єднують, хоч і не приносять особливої радості. Наприклад, зараз всі паряться, поки я нарешті можу поїсти супчик - а я злюся, бо блін! Як я хочу в сауну», — підкреслюється в повідомленні.

Також Горова опублікувала знімок, на якому її мама «підловила» її під час спілкування з хлопцем на веранді. Сама дівчина неизвестнім причин "загорнулася в ковдру.

Нагадаємо, юна дочка Потапа показала свого коханого у всій красі, рідкісні кадри

А ще Politeka писала, що улюблениця Потапа Мішель Андраде приголомшила зухвалою зміною іміджу, кадри

Також Politeka повідомляла, що підопічна Потапа потрясла п'ятою точкою в обтягуючих шортах перед камерою