Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая похвасталась дерзким танцем, который устроила с подругой Мишель Андраде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«Увлеклись с Мишель Андраде этим челенджем», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Горовая позирует в облегающей майке без белья и джинсовой юбке, исполняя дерзкий танец вместе с Андраде. Обе девушки улыбаются и демонстрируют красоту и грацию.

Обратим внимание, что поклонники Горовой активно лайкали запись, но не решились ее комментировать.

Как сообщалось ранее, 22-летняя приемная дочь украинского рэпера Потапа Наталья Горовая рассказала о пережитых эмоциях в Одессе.

Красотка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм и рассказала, как весело провела время в компании друга.

Счастливая Наташа сделала с парнем селфи на фоне голубого неба: девушка в солнцезащитных очках и зеленой футболке с V-образным вырезом немного наклонилась вперед и обворожила улыбкой.

"Утром в четверг ты сказал «а почему нет?», а на следующий день мы уже мчали в Одессу. Мы отложили наш ~to do list~ и отдались эмоциям - сделали музыку погромче, много танцевали и гуляли по ночной Одессе. Город красивых людей и приятной атмосферы, в который определенно хочется вернуться 🧸", - эмоционально подписала фото Горовая.

Напомним, юная дочь Потапа показала своего возлюбленного во всей красе, редкие кадры

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