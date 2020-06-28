Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая пожаловалась на несчастья, которые ее «преследуют» на протяжении выходных

Как сообщает Politeka, девушка у себя на странице в Instagram рассказала, что всего за два дня случилось несколько серьезных ситуаций.

«Ретроградный Меркурий и наши выходные. Удариться об окно и получить синяк на лице ✔️Получить алкогольное отравление и пролежать воскресенье с тошнотой ✔️Хотеть пойти в сауну очень очень и не пойти из за отравления и давления ✔️Сломать на даче дедушкину любимую елочку ✔️Выключился свет - а соответственно нет электричества , возможности готовить, смотреть телевизор, принимать душ», — говорится в сообщении.

При этом Горовая рассказала, что из всей вышеперечисленной беды, злит ее лишь одна.

«Хм, ну что могу сказать - такие вещи как никак объединяют , хоть и не приносят особой радости. Например сейчас все парятся , пока я наконец-то могу покушать супчик - а я злюсь, потому что блин! Как я хочу в сауну», — подчеркивается в сообщении.

Также Горовая опубликовала снимок, на котором ее мама «подловила» ее во время общения с парнем на веранде. Сама девушка по неизвестнім причинам "завернулась" в плед.

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