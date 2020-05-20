Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала необычные движения

На кадрах красотка была в кроссовках, салатовых носках, шортах и кофте. Девушка стояла посреди съемочной площадки и пустилась в пляс. Благодаря отличной работе оператора кадры получились жаркими и возбуждающими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Соскучилась за танюльками, решила поставить свою!", - написала Мишель.

Фанаты посмотрели видео более 10 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Это шедевр", "Крутая", "Бешеная", "Где это ты танцуешь?", "Слишком круто", "Пожар", "Красиво", "Круто двигается".

Сообщалось, что подопечная продюсера Потапа Мишель Андраде порадовала фанатов и устроила дерзкие танцы на камеру.

«О Риша! Твои танцы это любовь! И конечно же, под любимую ciara», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Андраде устроила «грязные» танцы на камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Ранее мы сообщали, что дочь Потапа Наташа Горовая заигрывала к Мишель Андраде на фото.

На фото Мишель была в воде и позировала в купальнике, а образ дополнила перьем в волосах. Рядом сидела Нанаша в мокрой одежде. Молодые девушки почти поцеловались на фото. На фоне можно увидеть скалы и воду.

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