Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наташа Горовая показала всем, как отдыхает с парнем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Какой красивый, о май гад!» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Горовая позирует вместе с парнем, который нежно ее обнимает. На других кадрах Горовая показывает, как он готовит.

«Ааааа…нет слов», - подчеркивается в тексте сообщения.

Обратим внимание, что кадры Горовая выбросила у себя в Сторис, поэтому ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.

Как сообщалось ранее, приемную дочь украинского продюсера Потапа Наташу Горовую «застукали» с парнем, когда пара отдыхала.

«Спрятались от всех», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Горовая вместе с парнем сидят под деревом, мило улыбаясь на камеру.

«Уютно с тобой», - написала под снимком Горовая.

Поклонники звезды активно лайкали снимок, хотя и не решились его комментировать.

До этого мы писали, что приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая сверкнула безупречной фигурой в спортзале.

«Хожу-хожу, а совместной фотки еще нет», - говорится в сообщении.

Напомним, дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике

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