Российский юморист Максим Галкин умилил видео с шестилетними двойняшками Аллы Пугачевой Лизой и Гарри

Как передает Politeka.net, артист опубликовал свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых Лиза устроила зрелищный показ мод (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Все действо происходила в подсобном помещении, где расположены стиральные машинки. Девочка с распущенными волосами по очереди появлялась из дверного проема в различных нарядах, при чем пару раз явно в платьях не по размеру. Многие предположили в комментариях, что Лиза примерила мамины наряды. Гордый отец снимал процесс и подбадривал дочь. Также в кадре мелькал и Гарри, забавно пробегая мимо камеры.

"Показ мод в постирочной 😊 #елизаветагалкина #мода #показмод #дети", - подписал видео артист.

Пользователи пришли в неописуемый восторг, оставив кучу комплиментов:

"😂 Лиза-чудо )))))"

"Маленькое чёрное платье по сельски 🤣🤣🤣"



"Ох и звезда будет, держитесь мужики"

"Какие шикарные волосы у Лизы😍😍😍"

"Копия Мама!!! 😻"

"Японская императрица особенно хороша)"

"В длинном платье она на маму похожа. Вообще очень эффектная девушка😄👍 а дети так быстро растут🙈"

"Настоящая модель😁👏"

"Мамины платья? 😁"

Ранее мы сообщали, в сети появились кадры, на которых Лиза и Гарри в нарядах, похожих на свадебные. Девочка в белом платье с пышной юбкой, а мальчик в черном костюме с галстуком-бабочкой.

«Дети рождены для кинематографа», «Самые лучшие!», «Принц и принцесса!», «Прекрасные создания. Очаровательные детки», «Супер, просто удачи вам ребяточки», - отреагировали поклонники звездной семейки.

Напомним, что друг Пугачевой не сдержался и засветил Примадонну в мини до похудения: "Почему она такая...".

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