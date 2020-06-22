Российский юморист Максим Галкин умилил видео с шестилетними двойняшками Аллы Пугачевой Лизой и Гарри
Как передает Politeka.net, артист опубликовал свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых Лиза устроила зрелищный показ мод (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Все действо происходила в подсобном помещении, где расположены стиральные машинки. Девочка с распущенными волосами по очереди появлялась из дверного проема в различных нарядах, при чем пару раз явно в платьях не по размеру. Многие предположили в комментариях, что Лиза примерила мамины наряды. Гордый отец снимал процесс и подбадривал дочь. Также в кадре мелькал и Гарри, забавно пробегая мимо камеры.
"Показ мод в постирочной 😊 #елизаветагалкина #мода #показмод #дети", - подписал видео артист.
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Пользователи пришли в неописуемый восторг, оставив кучу комплиментов:
"😂 Лиза-чудо )))))"
"Маленькое чёрное платье по сельски 🤣🤣🤣"
"Ох и звезда будет, держитесь мужики"
"Какие шикарные волосы у Лизы😍😍😍"
"Копия Мама!!! 😻"
"Японская императрица особенно хороша)"
"В длинном платье она на маму похожа. Вообще очень эффектная девушка😄👍 а дети так быстро растут🙈"
"Настоящая модель😁👏"
"Мамины платья? 😁"
Ранее мы сообщали, в сети появились кадры, на которых Лиза и Гарри в нарядах, похожих на свадебные. Девочка в белом платье с пышной юбкой, а мальчик в черном костюме с галстуком-бабочкой.
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Также Politeka писала, что Пугачева без Галкина похвасталась красавицей-дочкой, даже Ротару не удержалась: «Вылитая мамочка».