Алла Пугачева поделилась трогательным видео, на котором она со своей дочкой Лизой любуется яркими цветами

Пост с новым видео и фотографиями дочери знаменитая российская певица опубликовала на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Примадонна поделилась снятым ею видео, на котором видно, как маленькая Лиза Галкина идет по их цветущему саду и замечает особенно высокие цветы. Девочку очень впечатлило, что растения оказались выше ее самой.

«Мама, смотри!», - пронзительно кричит ребенок, демонстрируя маме свою находку.

Пугачева также поделилась фотографиями, на которых Лиза позирует на фоне цветов.

«За это можно все отдать...#таквыглядитсчастье», - подписала кадры Алла Борисовна.

Под ее постом появилось множество восторженных комментариев, в которых поклонники певицы хвалят ее дочь. Среди тех, кто поставил лайк фотографиям, оказалась и София Ротару.

«Какая красота», «Солнечная девочка», «Какое счастье и какая красота!», «Лизочка повзрослела! Вылитая мамочка. Будьте счастливы!», «Какое счастливое время- когда цветы выше детей», «Какая же она красоточка, вся в маму))) ну и чуток в папу», «Лиза так быстро выросла! Уже совсем взрослая!», - пишут люди.

До этого мы сообщали, что Галкин поделился трогательным совместным снимком с детьми.

Свежее фото он опубликовал на своей странице в Инстаграм. На снимке Галкин был запечатлен со своими детьми – Лизой и Гарри. Комик держал их на руках и светился от счастья. Дети, в свою очередь, вовсю хохотали. Семья стояла на фоне красивых цветов. Видно, что фото было сделано в солнечный день.

Напомним, Максим Галкин с подросшими детьми от Пугачевой заставил сеть кричать: "Макс, выбери меня!".

Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой и Галкина покорила красотой в нежном платье на шезлонге.

Также Politeka писала, что похудевшая Пугачева задрала ножку в купальнике и свела с ума не только Галкина: "Молодые, завидуйте!".