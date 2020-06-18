Мальчика подстригли как раз ко дню рождения отца, российского юмориста Максима Галкина
Как передает Politeka.net, артист опубликовал трогательное видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором его жена, певица Алла Пугачева, а также 6-летние двойняшки Гарри и Лиза тепло его поздравляют с 44-летием (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Примечательно, что на кадрах Гарри с новой прической. Если раньше малыш мог похвастаться длинной шевелюрой, то теперь его подстригли значительно короче - мальчика прям не узнать.
Таким был сын Пугачевой и Галкина до:
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А так выглядит теперь:
Братик с сестричкой с букетами цветом прочли папе стихотворения, вручили домашний тортик и подарки. На видео попала и Примадонна, наблюдавшая за процессом чуть поодаль, со счастливой улыбкой.
"18 июня. Ура! День рождения! 😊 #деньрождения", - подписал видео Галкин.
Пользователи за несколько часов поставили более миллиона лайков, а также кинулись поздравлять юмориста.
"Как сказали дети, достойный восхищения папа!!! Они правы!!! Так нравится, когда Лиза и Гарик поздравляют без выпендрёжа, просто, по- человечески, как советские дети, обязательно со стихами выученными, с собственными рисунками и с маленьким тортиком домашней выпечки!"
"Молодцы, Вы - замечательная семья Алла супер... всем дала счастье"
"С днем рождения💃💃💃 Детки так выросли у вас"
"Ничего себе, как коротко!"
Ранее мы сообщали, Галкин ошеломил яркими кадрами с отдыха. Максим плавал в открытом море на специальном приспособлении, барахтался в воде и позировал на камеру. Похоже, что его развлечения снимала жена.
«Красиво жить не запретишь, да, Максим?», «Красота», «Шикардос, Макс», «Дразнитесь», «Красота какая, всем бы такого отдыха», - отреагировали в сети.
Напомним, что Максим Галкин с подросшими детьми от Пугачевой заставил сеть кричать: "Макс, выбери меня!".
Как сообщала Politeka, раздетый Галкин показал, чем покорил Пугачеву: "Шикардос, Макс".
Также Politeka писала, что внешность Аллы Пугачевой кардинально изменилась за одну тяжелую ночь: "Такое не забывается".