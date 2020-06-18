Мальчика подстригли как раз ко дню рождения отца, российского юмориста Максима Галкина

Как передает Politeka.net, артист опубликовал трогательное видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором его жена, певица Алла Пугачева, а также 6-летние двойняшки Гарри и Лиза тепло его поздравляют с 44-летием (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Примечательно, что на кадрах Гарри с новой прической. Если раньше малыш мог похвастаться длинной шевелюрой, то теперь его подстригли значительно короче - мальчика прям не узнать.

Таким был сын Пугачевой и Галкина до:

А так выглядит теперь:

Братик с сестричкой с букетами цветом прочли папе стихотворения, вручили домашний тортик и подарки. На видео попала и Примадонна, наблюдавшая за процессом чуть поодаль, со счастливой улыбкой.

"18 июня. Ура! День рождения! 😊 #деньрождения", - подписал видео Галкин.

Пользователи за несколько часов поставили более миллиона лайков, а также кинулись поздравлять юмориста.

"Как сказали дети, достойный восхищения папа!!! Они правы!!! Так нравится, когда Лиза и Гарик поздравляют без выпендрёжа, просто, по- человечески, как советские дети, обязательно со стихами выученными, с собственными рисунками и с маленьким тортиком домашней выпечки!"

"Молодцы, Вы - замечательная семья Алла супер... всем дала счастье"

"С днем рождения💃💃💃 Детки так выросли у вас"

"Ничего себе, как коротко!"

Ранее мы сообщали, Галкин ошеломил яркими кадрами с отдыха. Максим плавал в открытом море на специальном приспособлении, барахтался в воде и позировал на камеру. Похоже, что его развлечения снимала жена.

«Красиво жить не запретишь, да, Максим?», «Красота», «Шикардос, Макс», «Дразнитесь», «Красота какая, всем бы такого отдыха», - отреагировали в сети.

Напомним, что Максим Галкин с подросшими детьми от Пугачевой заставил сеть кричать: "Макс, выбери меня!".

Как сообщала Politeka, раздетый Галкин показал, чем покорил Пугачеву: "Шикардос, Макс".

Также Politeka писала, что внешность Аллы Пугачевой кардинально изменилась за одну тяжелую ночь: "Такое не забывается".