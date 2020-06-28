Известная актриса Кристина Асмус показала свежий образ и рассказала о своих переживаниях
На фото Асмус позирует в светлом платье с внушительным декольте и как можно заметить, совсем без белья. Кристина снимала себя на телефон и улыбалась на камеру, демонстрируя яркий мейкап, благодаря чему фото вышло светлым и нежным. Об этомм пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знааменитости.
"Сейчас в гости к нам приедет мой папа. Решила наготовить всякого, да побольше ))) Пошла вчера вечером в супермаркет 🏪 Набрала то, что нужно. Параллельно позвонила всем домашним и у каждого еще свой список в магазин)))) Короче, иду на кассу с полной тележкой", - рассказала Асмус и спросила, бывает ли фанатам неудобно за огромные тележки, которые они тащат на кассу.
Украинцы массово теряют деньги на ровном месте: в ПриватБанке объяснили, что происходит
Лорак поразила видом до и после пластики, звезду не узнать: "Что с ней стало..."
Юная дочь Кравец из "Квартал 95" превратилась в копию Ани Лорак после смены имиджа: "Вот это да..."
Деньги украинцев под угрозой, НБУ вынес суровый вердикт девяти банкам: что нужно знать
Фанаты, включая Тарзана, поставили почти 50 тысяч лайков и написали множество комментариев:
"Нет ,не бывает, каждый покупает столько сколько нужно, причем здесь удобно или нет ,что за бред", "А ещё если цена на полке не совпала с ценой на кассе, и ты начинаешь разбираться, и все смотрят на тебя гневным взглядом", "Тоже пропускаю если у меня много товара . Но в последнее время пользуюсь сканером и самообслуживанием , очень удобно", "Не парьтесь Кристина, все любят покушать!)".
Напомним, Асмус поставила жирную точку в скандале о разводе с Харламовым
А еще Politeka писала, что скандальная Асмус после заявления о разводе заговорила о тесте на отцовство
Также Politeka сообщала, что развод Асмус и Харламова, стало известно о грандиозной лжи