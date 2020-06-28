Известная актриса Кристина Асмус показала свежий образ и рассказала о своих переживаниях

На фото Асмус позирует в светлом платье с внушительным декольте и как можно заметить, совсем без белья. Кристина снимала себя на телефон и улыбалась на камеру, демонстрируя яркий мейкап, благодаря чему фото вышло светлым и нежным. Об этомм пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знааменитости.

"Сейчас в гости к нам приедет мой папа. Решила наготовить всякого, да побольше ))) Пошла вчера вечером в супермаркет 🏪 Набрала то, что нужно. Параллельно позвонила всем домашним и у каждого еще свой список в магазин)))) Короче, иду на кассу с полной тележкой", - рассказала Асмус и спросила, бывает ли фанатам неудобно за огромные тележки, которые они тащат на кассу.

Фанаты, включая Тарзана, поставили почти 50 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Нет ,не бывает, каждый покупает столько сколько нужно, причем здесь удобно или нет ,что за бред", "А ещё если цена на полке не совпала с ценой на кассе, и ты начинаешь разбираться, и все смотрят на тебя гневным взглядом", "Тоже пропускаю если у меня много товара . Но в последнее время пользуюсь сканером и самообслуживанием , очень удобно", "Не парьтесь Кристина, все любят покушать!)".

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