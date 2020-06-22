Известная актриса Кристина Асмус, жена Гарика Харламова, заявила о разводе с мужем

На фото Кристина показывает себя с собранными волосами в хвост и толстовке. Рядом показался Гарик, который был седой и в очках. Пара улыбалась на камеру, позируя для фото. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"8 лет в браке. Довела мужика. Простите, не удержалась )))) Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с @garikkharlamov. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами", - написала Кристина.



Гарик тоже на своей страничке показал совместное фото с Кристиной. Она была в пиджаке, а Харламов в черной футболке.

"Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаёмся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни - за нашу дочку. Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаемся друзьями, с большим уважением друг другу", - написал Харламов.

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