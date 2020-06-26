Российский шоумен, муж Наташи Королевой, Сергей Глушко показал свое танцевальное мастерство на камеру

Как сообщает Politeka.net, Тарзан опубликовал новый видеоролик на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, скрольте страницу вниз).

"Танцы - это моё....))))) Видео фрагмент с кастинга в "Бурановские дедушки"🤣🤣🤣", - подписал публикацию знаменитость.

Для ролика Сергей Глушко изменился до неузнаваемости - он надел светлый парик и "отрастил" под носом густые пшеничные усы. Из одежды на артисте можно заметить кросовки и ярко-красный спортивный костюм, который совершенно не помешал ему продемонстрировать несколько незамысловатых движений с задорной улыбкой.

Судя по голосу, в этой затее ему помогла супруга - Наташа Королева. Она спела для него импровизационную песенку "Сережа - молодец".

Пользователи социальной сети оценили внешний вид и старания Тарзана, который в прошлом завоевал свою славу именно танцами (для взрослых):

"Я ржу и смотрю в 5 ый раз этот шедевр 🤣🤣🤣🤣👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥"; "Похож вы здесь на Пашу Волю😁"; "И не узнать) настоящий артист 👏🏻"; "😂😂и правда Серёжа молодец! 🤣 а ещё одет в мой самый любимый цвет.🔥"; "Хаха, чудесное перевоплощение"; "Я Серёжу в парике не узнала. Но согласна, что Серёжа молодец"; "Брэд Питт!!! Вылитый".

Напомним, что сын Наташи Королевой и Тарзана распахнул рубашку и расстроил своим телом: "Видно не в отца".

Как сообщала Politeka, Наташа Королева взобралась на гигантский стул и рассыпалась в благодарностях сыну: "Просто шедевр".

Также Politeka писала, что большое горе случилось у Королевой и Тарзана, певица не сдержала слез: "лежала на кровати и...".