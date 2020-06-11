Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип Глушко показал необычный кадр, на котором позировал в расстегнутой рубашке

18-летний сын звездной пары любит удивлять различными выходками и делится на своей странице в социальной сети Инстаграм самыми разными фото. Не так давно молодой певец похвастался необычной импровизацией - оригинальными танцами в мрачном образе, а после показал, как тренируется под руководством отца. В этот же раз певец эпатировал пубилку кадром, который немало заинтриговал его поклонниц, сообщает Politeka.

Так, певец позировал в защитной и довольно свободной черной маске для лица, расстегнутой такого же цвета рубашке и черных спортивных штанах.

«У всех свои тараканы в голове. Но так получается, что те кто знают, что они сумасшедшие, являются самыми нормальными. А те, кто думают, что они нормальные, являются самыми настоящими психами. #архип #грек #архипглушко #мысливслух», - написал Архип.

Поклонники тут же отреагировали:

«Шик🔥,» «в психушке те кто спалились)», «🤙Правильные слова👏согласен на все 💯 %», «Именно так», «Да одни психи кругом😂», «У тебя батя тарзан», «Не папа, не папа...», «Худощав, не накачан, сразу видно - не в отца!», «Красиво 👏🏻👏🏻👏🏻».

До этого молодой человек рассказал, что сейчас для него, выйти и побыть на природе, понаблюдать за растениями и разной живностью, «это настоящий кайф, особенно когда на улице такая летняя погода».

«Мне это помогает снять напряжение за несколько минут, просто лечь или прикоснуться к земле. После этого я как будто меняю у себя батарейки😂. С проблемами и заботами мы все забываем, что мы просто кусочки земли, которые скоро в неё же и вернутся. Можно сказать, что мы один огромный организм. И быть в контакте со своим началом очень важно. Я знаю что многие сейчас учатся и работают, как вы отдыхаете, снимаете стресс?», - написал сын Наташи Королевой.

Напомним, юный сын Наташи Королевой решил пойти по стопам отца-стриптизера.

Как сообщала Politeka, Королева нашла неожиданную замену Тарзану и поразила вульгарным фото.

Также Politeka писала, что сын Королевой пустился во все тяжкие с известной красоткой за родительские деньги.