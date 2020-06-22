Популярная певица Наташа Королева похвасталась фото графией в прозрачной одежде

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram-страницу знаменитости. (Чтобы посмотреть фото – проскролльте вниз)

Королева анонсировала выход клипа на песню «Давай гуляй». «Готовим премьеру !!! Ждёте?», - написала она.

Объявление артистка сопроводила своим фото, на котором позирует в просвечивающейся кофточке. Также на Королевой нафотошоплены бабочки, а на щеке светятся звезды.

При этом вид самой Королевой натолкнул ее подписчиков на некоторые подозрения.

«Да ждём, но эта фотка не очень хорошо вышла, у тебя вид будто очень усталой или выпившей», - написали ей.

А вот муже певицы СергеюГлушко, известному как Тарзан, похоже она нравится и в таком виде. Его лайк под фото появился в первые минуты после публикации поста.

Отметим, ранее Королева рассказала фолловерам о том, как идут съемки ее нового клипа на песню «Давай, гуляй». Артистка сообщила, что на главную роль в нем пригласила «простого парня» – тракториста по имени Дмитрий, пояснив, что для «народной песни» необходим был «народный герой».

Также Королева пожаловалась, что клип снимают в 30-градусную жару и это очень нелегко.

Напомним, что сын Наташи Королевой и Тарзана распахнул рубашку и расстроил своим телом: "Видно не в отца".

Как сообщала Politeka, Наташа Королева взобралась на гигантский стул и рассыпалась в благодарностях сыну: "Просто шедевр".

Также Politeka писала, что большое горе случилось у Королевой и Тарзана, певица не сдержала слез: "лежала на кровати и...".