Відома актриса Тетяна Кравченко, зірка серіалу "Свати", показала незвичайний образ

На фото Кравченко позує в червоній формі продавщиці, позуючи за прилавком. Тетяна доповнила образ біло-блакитним кокошником, який красувався у неї на голові. Зірка посміхалася на камеру і демонструвала свої всі 32 зуба. Фотографія вийшла сонячної і кумедною, так і хочеться написати під нею: "Переплюнула Полякову". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зйомки Єралашу. Як вам образ?", - написала Тетяна.

Фанати поставили майже шість тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Відмінний обрарз, Тетяна!!!! Ми любимо вас всією сім'єю", "Дуже подобається", "Ой, та Вам все до лиця, Танечка!!!", "Ми вас як актрису і людини дуже поважаємо,цінуємо і любимо", "Тетяна, дуже любимо Вас! ВИ чудова актриса, а Ваша Валюха незрівнянна! Успіхів Вам і здоров'я Вам та Вашій родині!", "Тетяна! Ви чарівні як завжди", "Тут відверто погано вийшли . Всі виродки".

Раніше ми повідомляли, що актриса Тетяна Кравченко, яка виконала роль Валюхи Будько в "Сватах", засвітилася зі своєю колегою по серіалу.

«З чудовою Олесею Железняк», - йдеться у підписі до фото. У «Сватах» вона грає Ларису Вікторівну Буханкину, з якою Валюха почала вести бізнес.

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