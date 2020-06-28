Известная актриса Татьяна Кравченко, звезда сериала "Сваты", показала необычный образ

На фото Кравченко позирует в красной форме продавщицы, позируя за прилавком. Татьяна дополнила образ бело-голубым кокошником, который красовался у нее на голове. Звезда улыбалась на камеру и демонстрировала свои все 32 зуба. Фотография получилась солнечной и забавной, так и хочется написать под ней: "Переплюнула Полякову". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Съёмки Ералаша. Как вам образ?", - написала Татьяна.

Фанаты поставили почти шесть тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Отличный образ, Татьяна!!!! Мы любим вас всей семьёй", "Очень нравится", "Ой, да Вам все к лицу, Танечка!!!", "Мы вас как актрису и человека очень уважаем,ценим и любим", "Татьяна, очень любим Вас! ВЫ замечательная актриса, а Ваша Валюха бесподобна! Успехов Вам и здоровья Вам и Вашей семье!", "Татьяна! Вы очаровательны как всегда", "Здесь откровенно плохо вышли . Все уроды".

Ранее мы сообщали, что актриса Татьяна Кравченко, исполнившая роль Валюхи Будько в "Сватах", засветилась со свое коллегой по сериалу.

«С замечательной Олесей Железняк», - говорится в подписи к фото. В «Сватах» она играет Ларису Викторовну Буханкину, с которой Валюха начала вести бизнес.

Напомним, Валюха из "Сватов" изменилась до неузнаваемости и поразила признанием

А еще Politeka сообщала, что Валюха из "Сватов" озадачила снимком после заявления о беде

Также Politeka сообщала, что Валюха из "Сватов" крепко вцепилась в известного красавчика-актера



