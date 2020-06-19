Известная актриса Татьяна Кравченко, звезда сериала "Сваты", показала себя в необычном образе, удивив фанатов

На фото красотка стоит в свободном платье, улыбаясь на камеру. Красотка в руках держала какой-то плод, поднеся его ближе к объективу. На фоне можно увидеть и сериального мужа Татьяны - Федора Добронравова. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Помните этот момент?", - написала Татьяна.

Фанаты поставили шесть тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Мать, я ослеп!", "Натюрморт девочка и персики", "Обнять и плакать, мать я ослеп, девочка с персиками, Хватит языком ляскать, иди куда шел", "Еще как, девочка и персик", "Борщ у меня на плите", "Вчера эту серию смотрели, расхохотались, как вы Валюша позировали лицо такое немогу", "Обожаю... Еду на работу смотрим сериал ваш с удовольствием, и настроение перед работой супер! Едем с работы и опять смотрим и хохочем от души и пока не посмотрим не выходим из машины домой", - написали фанаты.

Ранее мы сообщали, что 66-летняя актриса Татьяна Кравченко заставила публику предаться ностальгии, показав один из любимых миллионами моментов сериала "Сваты", в котором она исполнила роль Валюхи Будько.

На одной из фан-страниц звезды в Инстаграм опубликован кадр, на котором Кравченко предстала вместе с другими яркими актрисами из "Сватов": Людмилой Артемьевой (сыграла Ольгу Ковалеву) и Олесей Железняк (исполнила роль Ларисы Буханкиной).

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