Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова, яка виступала з Володимиром Остапчуком на "Танцях з зірками", показала сміливий образ і поцікавилася планами

На фото Ілона показала себе в чорній сукні з відкритими плечима. Красуня вирішила не надягати в цей раз білизну, а волосся залишила розпущеним. Гвоздьова посміхалася на камеру, поки знімала сама себе на телефон. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як провели вихідні?!

Хто планує їхати на море,діліться куди їсте", - написала Ілона.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Красуня Ілона", "Вже була на морі в Одесі. Дуже класно", "Хотіли в Болгарію, але поїдемо в Залізний Порт. Не найгірший варіант", "Під Одесу. Фонтанка. Чудове місце", "Живу біля моря.Сьогодні була перший раз", "Провела жахливо погано, настрою немає взагалі", "Чарівна", "Дуже хочу на Арабатську стрілку. Для оздоровлення дітей хороше місце".

Повідомлялося, що українська телеведуча Ілона Гвоздьова постала в ніжному образі.

Зірка постала у вбранні на бретельках, під яким, здавалося, немає білизни. Її форми обтягнув наряд, підкресливши достоїнства.

Блискучі ланцюжки на шиї притягували погляд до декольте. Ілона позувала біля великого горщика з квітами. Хореограф торкалася рослин і посміхалася.

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