Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая выступала с Владимиром Остапчуком на "Танцях з зірками", показала смелый образ и поинтересовалась планами

На фото Илона показала себя в черном платье с открытыми плечами. Красотка решила не надевать в этот раз белье, а волосы оставила распущенными. Гвоздева улыбалась на камеру, пока снимала сама себя на телефон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как провели выходные?!

Кто планирует ехать на море,делитесь куда едите", - написала Илона.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Красотка Илона", "Уже была на море в Одессе. Очень классно", "Хотели в Болгарию, но поедем в Железный Порт. Не самый худший вариант", "Под Одессу. Фонтанка. Обалденное место", "Живу возле моря.Сегодня была первый раз", "Провела ужасно плохо, настроения нет вообще", "Очаровательная", "Очень хочу на Арабатскую стрелку. Для оздоровления детей хорошее место".

Сообщалось, что украинская танцовщица Илона Гвоздева предстала в нежном образе.

Звезда предстала в наряде на бретельках, под которым, казалось, нет белья. Ее формы обтянул наряд, подчеркнув достоинства.

Блестящие цепочки на шее притягивали взгляд к декольте. Илона позировала у большого горшка с цветами. Хореограф прикасалась к растению и улыбалась.

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